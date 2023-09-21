Утром, 21 сентября, по Херсону нанесен повторный обстрел.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

От удара по многоэтажке в своей квартире погибла 81-летняя женщина. Раненых еще пять человек. Повреждены жилые дома, автотранспорт, линии электропередач.

Напомним, что ночью в Херсоне РФ ударила по зданию общежития. Погибли двое человек.

Ночью 21 сентября РФ осуществила массированный удар по Украине.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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