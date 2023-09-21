В сети появилось видео последствий ночного обстрела общежития в Херсоне.

Соответствующие кадры публикует Херсонская областная военная администрация.

Погибли два человека - мужчины в возрасте 29 и 41 года, которые находились внутри общежития. Ранены пять человек. Здание получило многочисленные повреждения.

Напомним, что утром 21 сентября Херсон попал под повторный обстрел. От удара по многоэтажке в своей квартире погибла 81-летняя женщина. Раненых еще пять человек. Повреждены жилые дома, автотранспорт, линии электропередач.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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