Во вторник, 19 сентября, по Корабельному району Херсона нанесен повторный обстрел.

Об этом сообщают власти города.

Под удар артиллерии попал один из ВУЗов города. Ранены два человека.

"После 15:00 враг обстрелял Корабельный район Херсона. Из-за российской агрессии пострадали еще два человека", – отметил Роман Мрочко.

Он добавил, что всего за сегодняшний день в Херсоне из-за вражеских обстрелов уже погибли три человека, а ранения получили двое.

Напомним, сегодня россияне утром обстреляли в очередной раз Херсон. Попали в троллейбус, ранены два пассажира - мужчины 33 и 57 лет. 49-летний полицейский, который находился поблизости, погиб.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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