Россияне нанесли повторный удар по Корабельному району Херсона
Во вторник, 19 сентября, по Корабельному району Херсона нанесен повторный обстрел.
Об этом сообщают власти города.
Под удар артиллерии попал один из ВУЗов города. Ранены два человека.
"После 15:00 враг обстрелял Корабельный район Херсона. Из-за российской агрессии пострадали еще два человека", – отметил Роман Мрочко.
Он добавил, что всего за сегодняшний день в Херсоне из-за вражеских обстрелов уже погибли три человека, а ранения получили двое.
Напомним, сегодня россияне утром обстреляли в очередной раз Херсон. Попали в троллейбус, ранены два пассажира - мужчины 33 и 57 лет. 49-летний полицейский, который находился поблизости, погиб.
Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.
Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.
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