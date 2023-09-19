Сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Был нанесен удар управляемой авиабомбой, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. В результате этого удара погибли трое гражданских людей. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - написал Синегубов.

Напомним, сегодня россияне обстреляли в очередной раз Херсон. Попали в троллейбус, ранены два пассажира - мужчины 33 и 57 лет. 49-летний полицейский, который находился поблизости, погиб.

Также на Донбассе были обстреляны Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Курдюмовка, Очеретино, Северное, села Дружба, Ласточкино, Торское. Погибли два человека, ранены три.

Кроме того, сегодня рано утром Львов был атакован дронами-камикадзе. В результате удара на территории города произошло возгорание на крыше промышленного склада. Под завалами нашли тело погибшего мужчины.

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