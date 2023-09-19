Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой и Херсонской областей, есть погибшие.

Об этом сообщают в МВД Украины.

По Славянску ночью ударили четыре ракеты С-300. Обошлось без пострадавших, но повреждены учебное заведение, общежитие и частный дом.

Также "Смерчами" накрыли село Богатырь. Снаряды попали в частный дом и хозяйственное сооружение, ранен человек.

В целом за сутки на Донбассе были обстреляны Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Курдюмовка, Очеретино, Северное, села Дружба, Ласточкино, Торское. Погибли два человека, ранены три.

Также сегодня утром войска РФ обстреляли Корабельный район Херсона и попали в троллейбус. Ранены два пассажира - мужчины 33 и 57 лет.

Погиб полицейский, который находился поблизости.

"Утром в Херсоне в результате обстрела российской артиллерии погиб 49-летний сержант полиции", - сообщили в МВД.

Кроме того, загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв. м.

Напомним, сегодня рано утром Львов был атакован дронами-камикадзе. В результате удара на территории города произошло возгорание на крыше промышленного склада. Под завалами нашли тело погибшего мужчины.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.