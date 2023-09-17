Утром 17 сентября, около 10:00, российские войска из артиллерии обстреливали Великописаревскую громаду в Сумской области. Погиб 47-летний мужчина, 40-летняя женщина получила ранения.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

По данным следствия, российские военные из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Великописаревской громады. На территории собственного домохозяйства погиб 47-летний мужчина, 40-летняя женщина получила ранения.

Напомним, сегодня ночью российские войска обстреляли медицинское учреждение в Никольском Херсонской области. Повреждено здание фельдшерско-акушерского пункта.

Вчера россияне ударили по Харькову "Искандерами". Под обстрел попала промзона, ранены пять человек. Российские военные паблики утверждают, что удар наносился по Харьковскому бронетанковому заводу. Украина этого не подтверждала.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.