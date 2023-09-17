Прошлой ночью по Харькову было попадание четырех управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия. В результате атаки начался пожар.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшей ночью, около 00:30, враг нанес ракетный удар по городу Харькову. Зафиксировано попадание 4 управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия. Произошел пожар", - написал Синегубов.

Также он привел данные по ракетному удару, которые произошел вчера днем. Был прилет пяти крылатых ракет комплекса "Искандер К" по Холодногорскому району Харькова.

"Повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Ранения получили шесть гражданских мужчин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - сообщил губернатор.

Напомним, вчера войска РФ обстреляли автомобиль в Харьковской области. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один человек получил ранение и был госпитализирован.

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