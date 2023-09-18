Войска РФ обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка. Погибли два человека
Сегодня российские войска обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка в Донецкой области. Погибли два человека, еще один получил ранения.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, 18 сентября в 07:30 россияне обстреляли населенный пункт Пивни́чное возле Торецка, вероятно из артиллерии. От разрыва вражеского снаряда погиб мужчина, ехавший на велосипеде. Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки.
А в 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по Авдеевке. От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина.
Также в результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.
Ранее мы сообщали, что в результате ночного обстрела Херсонской области погибли два человека, трое получили ранения.
Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.