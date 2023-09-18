Сегодня российские войска обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка в Донецкой области. Погибли два человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 18 сентября в 07:30 россияне обстреляли населенный пункт Пивни́чное возле Торецка, вероятно из артиллерии. От разрыва вражеского снаряда погиб мужчина, ехавший на велосипеде. Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки.

А в 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по Авдеевке. От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина.

Также в результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.

Ранее мы сообщали, что в результате ночного обстрела Херсонской области погибли два человека, трое получили ранения.

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