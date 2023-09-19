Во Львове под завалами после падения дрона нашли тело погибшего мужчины, работавшего на складе
Во Львове под завалами склада, который был атакован сегодня утром российским дроном, нашли тело погибшего мужчины.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в видеообращении.
"Идет ликвидация последствий утренних прилетов по Львову. К сожалению, под завалами нашли погибшего мужчину, который здесь работал", - написал Садовый.
По данным градоначальника, из-за атаки дрона уничтожены три складских помещения с окнами и бытовой химией. Также уничтожены помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная организация "КАРИТАС-СПЕС".
Площадь возгорания составила около 10 тыс. кв. м.
Обращение Садовый записал на фоне промышленного склада, куда пришелся удар.
Напомним, рано утром Львов был атакован дронами-камикадзе. Ранее сообщалось, что на складе из-под обломков достали мужчину 26 лет. У него диагностировали открытый перелом конечности. Он уже доставлен в больницу, где ему оказывают помощь.
По данным главы ОВА Максима Козицкого, Львовскую область во вторник утром атаковали 18 БпЛА типа Shahed, 15 из них были сбиты.
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