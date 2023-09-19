Во Львове под завалами склада, который был атакован сегодня утром российским дроном, нашли тело погибшего мужчины.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в видеообращении.

"Идет ликвидация последствий утренних прилетов по Львову. К сожалению, под завалами нашли погибшего мужчину, который здесь работал", - написал Садовый.

По данным градоначальника, из-за атаки дрона уничтожены три складских помещения с окнами и бытовой химией. Также уничтожены помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная организация "КАРИТАС-СПЕС".

Площадь возгорания составила около 10 тыс. кв. м.

Обращение Садовый записал на фоне промышленного склада, куда пришелся удар.

Напомним, рано утром Львов был атакован дронами-камикадзе. Ранее сообщалось, что на складе из-под обломков достали мужчину 26 лет. У него диагностировали открытый перелом конечности. Он уже доставлен в больницу, где ему оказывают помощь.

По данным главы ОВА Максима Козицкого, Львовскую область во вторник утром атаковали 18 БпЛА типа Shahed, 15 из них были сбиты.

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