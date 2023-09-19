Около 5:30 во Львове раздались взрывы. Город был атакован дронами-камикадзе. В результате удара на территории города произошло возгорание на крыше промышленного склада.

Об этом сообщает в своих соцсетях мэр города Андрей Садовый.

По его словам, на складе из-под обломков достали мужчину 26 лет. У него диагностировали открытый перелом конечности. Он уже доставлен в больницу, где ему оказывают помощь. Оперативные работы на месте взрыва продолжаются.

В связи с работой спецтехники движение транспорта по ул. Городоцкой от перекрестка с ул. Патона к кольцу в обе стороны перекрыто.

Одна из последних атак на Львовскую область произошла в середине августа. Тогда пострадали 15 человек, включая 10-летнего ребенка.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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