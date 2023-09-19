Появились кадры ночной атаки "Шахедов" по складам во Львове.

Их опубликовали в МВД.

На видео видно, что патрульные вместе с местными жителями сразу принялись разбирать завалы, под которыми оказались люди.

Были спасены мужчина и женщина 26 и 29 лет соответственно. Один человек погиб.

Гуманитарный координатор ООН по Украине заявила, что на складе были уничтожены 300 тонн гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что утро во Львове началось со взрывов. Город был атакован дронами-камикадзе. В результате удара на территории города произошло возгорание на крыше промышленного склада.

Под завалами склада, который был атакован сегодня утром российским дроном, нашли тело погибшего мужчины. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в видеообращении.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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