По состоянию на 19 сентября в Украине по боевым действиям или по другим причинам без света остаются 406 населенных пунктов.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"В результате ракетных и артиллерийских обстрелов есть повреждения в сетях на Днепропетровщине, Харьковщине, Херсонщине. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - сообщило "Укрэнерго" во вторник.

В Черниговской области продолжаются ремонтые работы по техническим причинам.

Как сообщили в компании, 18 сентября в понедельник для сбалансирования энергосистемы в который раз ограничивалась работа ВИЭ-генерации с 12:16 до 13:31 с максимальной мощностью в отдельные часы 300 МВт.

В "Укрэнерго" отметили, что во вторник осуществляется импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 790 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.

Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову общим объемом 3840 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 381 МВт.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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