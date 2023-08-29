Энергосистема Украины поставила новый летний максимум потребления

В энергосистеме Украины вчера, 28 августа, был зафиксирован новый летний максимум потребления.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Он превысил предыдущий рекорд 21 августа на 1,2%.

Пришлось импортировать 1200 МВт-ч аварийной помощи. Сегодня также планируется экстренно закупить 1638 МВт.

Без света из-за жары остаются пять населенных пунктов.

В Киеве второй день обновляются температурные рекорды, климатическая норма превышена на 8 градусов, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Температура за сутки не опустилась ниже 21,3 градуса, а максимальная достигла 35,7 градусов.

Укргидрометцентр говорит, что такая жара задержится еще на 2 недели в начале сентября. Днем температура будет +30°C, почти без осадков.

В некоторых городах температура будет даже выше 38,5 градусов.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.