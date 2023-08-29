В Киеве второй день подряд продолжаются температурные рекорды. А среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму – на 8,0°С.

Об этом сообщает в Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 28 августа в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда.

Ночь в понедельник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение 1943 и 2022 годов превышено на 1,4°С.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,7°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекордного показателя 1943 года, сообщают синоптики.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +27,8°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1943 года на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,3°С.

Также 27 августа были зафиксированы три температурных рекорда. Ночь на воскресенье в столице оказалась самой теплой, ведь температура ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение в 2022 году превышено на 0,8°С.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +33,3 ° С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +26,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель в прошлом году сразу на 2,3°С, а климатическую норму – на 8,0°С.

Напомним, в июле в Киеве был установлен новый рекорд по количеству осадков.

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