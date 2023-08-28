Наступившая неделя пройдет на стыке августа и сентября. Предлагаем вниманию читателей прогноз погоды с 28 августа по 3 сентября 2023 года в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

В Киеве неделя начнется с 30-градусной жары и небольшого дождя. В среду и четверг температура будет в пределах +29 градусов, без осадков. В пятницу, 1 сентября, +25, минимальные осадки с грозой. В субботу и воскресенье вновь по-летнему тепло и солнечно.

В Харькове на протяжении всей недели дождь не прогнозируется. Днем +23...+30, ночью +12...+19. В пятницу, на День знаний, ожидается +30 и яркое солнце.

В Одессе днем +28...+32, в ночное время воздух охладится до +21...+23. Единственный день недели, когда будет моросить дождь, - 1 сентября.

В Днепре осадки прогнозируются только в понедельник. В остальные дни солнечно, +26...+30 в дневное время, +16...+21 ночью.

Во Львове прогнозируется самая высокая температура воздуха, до +34 днем в понедельник. В остальном в светлое время суток от +25 до +33.

Все дни недели, вторника, дождь. Наиболее сильный - в четверг, 31 августа, и в пятницу, 1 сентября.

В свете начала нового учебного года стало известно, что в Минобразования школьникам разрешили пропускать первый урок.

Также в школах появятся обязательные уроки по минной безопасности.