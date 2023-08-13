В Соединённых Штатах жительница штата Мичиган попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за самой длинной бороды в мире среди женщин.

Об этом говорится в сообщении на сайте Книги рекордов Гиннесса.

38-летняя представительница ЛГБТ Эрин Ганикатт смогла отрастить рекордную 30-ти сантиметровую бороду преимущественно из-за синдрома поликистоза яичников. При этом состоянии часто возникает гормональный дисбаланс, что, среди прочего, может привести к чрезмерному росту волос на теле.

Это нарушение позволило Ганикатт получить титул женщины с самой длинной бородой в мире, не принимая никаких гормонов или добавок.

Борода у Эрин Ганикатт начала расти после 13 лет. Ей приходилось бриться не менее трёх раз в день в течение подросткового периода и уже позже - во взрослом возрасте.

Затем её зрение ухудшилось, и к тому же Эрин просто устала от этой процедуры. Поэтому американка начала отращивать бороду по предложению своей жены Джен.

Синдром поликистоза яичников - не единственная проблема со здоровьем у Эрин Ганикатт. Пять лет назад женщине ампутировали нижнюю половину одной из ног после того, как во время лечения травмы стопы в больнице у неё развилась бактериальная инфекция. Кроме этого, Эрин перенесла разрыв глазных сосудов, вызванный высоким кровяным давлением.

По данным Книги рекордов Гиннесса, предыдущий рекорд среди самой длинной бороды у женщин длиной в 25,5 см принадлежал 75-летний Вивиан Уилер (США).

Мы также сообщали, что в Книгу рекордов Гиннесса попал 97-летний харьковчанин. Он был признан самым пожилым теннисистом планеты.

Ранее в Книге рекордов Гиннесса были зарегистрированы самые преждевременные роды.