В американском штате Алабама официально зарегистрирован самый недоношенный ребенок в истории. Кертис Минс родился в 2020 году при сроке беременности в 21 неделю и 1 день с массой тела 420 граммов.

Об этом сообщает "Униан" в четверг, 11 ноября.

Несмотря на то, что ребенку уже почти полтора года, запись о нем в Книге Гиннесса появилась только сейчас.

Обычно беременность длится 40 недель, но Кертис и его сестра Касия появились на свет практически на половине положенного срока.

Дети были помещены в реанимацию, но девочка умерла через день после рождения. Кертису врачи давали менее 1% шансов на выживание. То, что произошло дальше, даже медики называют чудом.

Через три месяца мальчика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, а в апреле 2021 года он был выписан из больницы, где провел 275 дней.

По словам медиков, за это время была проведена большая работа. Ребенка, который почти год питался через трубочку, надо было научить самостоятельно жевать и глотать.

Возможность забрать Кертиса домой, где его ждали мои старшие дети, - самый незабываемый момент моей жизни", - сказала мать мальчика Мишель Батлер.

Малышу все еще нужна кислородная поддержка и трубочка для питания, но в целом врачи высоко оценивают состояние его здоровья.

Предыдущий рекорд преждевременно родившегося и выжившего младенца уступает показателям Кертиса лишь на 24 часа. За месяц до Кертиса в штате Висконсин на свет появился Ричард Хатчинсон на сроке в 21 неделю и 2 дня.

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