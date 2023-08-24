Спустя более, чем год, в Киеве восстановили жилой дом вблизи метро "Лукьяновская", который дважды пострадал от ракетных ударов.

Как рассказали "Стране" жители дома, условия восстановления заключались в том, что все работы должны быть закончены до 30 августа этого года. Также, по словам местных жителей, дом восстанавливали из бюджета Киева - об этом им сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

При этом те жители, которые не подали заявку на восстановление ранее, будут вынуждены делать ремонт квартир полностью за свой счет.

"Ремонт делают за счет государства в рамках программы "Социальный ремонт". Власть предоставляет рабочих, которые делают ремонт, и дает строительные материалы. Если собственнику квартиры какие-то материалы, предоставленные государством, не подходят, он может купить то, что ему нужно, но уже за свои деньги, а рабочие это установят бесплатно", - рассказывает собственница квартиры Виталина.

Женщина проживала со своей семьей на шестом этаже.

По словам Виталины, ее семья не подсчитывала размер затраченных денег на восстановление квартиры, чтобы себя не расстраивать.

"Есть и те, кто отказались от ремонта по государственной программе. В таких квартирах поштукатурили стены, установили газовые котлы, поменяли окна и двери", - говорит Виталина.

Несмотря на то, что дом, в котором проживает женщина, уже дважды подвергался обстрелам, Виталина говорит, что после завершения ремонта они планируют здесь жить.

"Боязнь здесь жить есть, но продавать эту квартиру мы не хотим, так как сейчас будет трудно купить что-то, равнозначное этому жилью. Все знают, что в этот дом было попадание. Но здесь хороший район, школа рядом", - говорит женщина.

Напомним, впервые россияне нанесли ракетный удар по этому дому в апреле прошлого года.

Второй ракетный удар по дому произошел в июне 2022 года.