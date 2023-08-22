В Киеве до сих пор не восстановлены здания, которые пострадали во время массированного российского обстрела столицы 10 октября 2022 года.

А именно — бизнес-центр "101 Tower" и жилой четырёхэтажный дом на улице Жилянской, в котором от российского обстрела в феврале 2022 года погибло 5 человек.

Собственники "101 Tower" уже заявляли, что для восстановления бизнес-центра им необходимо около 13 миллионов долларов.

Напомним, что в Гостомеле и Буче вопрос с восстановлением разрушенного жилого фонда также до сих пор не решён.

Перед этим мы публиковали фоторепортаж многоэтажного дома в Киеве, пострадавшего при взрыве газа.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что на данный момент ПВО Украины не может сбивать российские дроны и ракеты вдали от жилых домов.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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