Многоэтажку в Киеве, в которой произошел взрыв газа, не планируют сносить.

Об этом "Стране" рассказали жильцы пострадавшего от взрыва дома.

"Начиная с 23 июня в доме никто не живет, всех выселили. Зайти в дом можно только в сопровождении сотрудников полиции, чтобы забрать личные вещи. Правоохранители и нацгвардейцы охраняют дом круглосуточно", - рассказывает местная жительница Татьяна. По словам женщины, представители Днепровской администрации заявили, что дом не планируют сносить.

"Нам сказали, что до наступления зимы работы по восстановлению разрушенных этажей планируют закончить, но как будет на самом деле, мы посмотрим",- говорит Татьяна.

Сейчас в доме проводят работы по укреплению разрушенных этажей.

Тех, кто не смог найти себе другое жилье, поселили в местном интернате, который расположен в пяти километрах от разрушенного дома.

Как писала "Страна", ночью 22 июня в Днепровском районе Киева на улице Малышко произошел взрыв в жилой высотке. Пострадал 7-й этаж 16-этажного дома.

В городской прокуратуре уже сообщили, что вероятной причиной инцидента стала утечка газа. По данным следствия, эпицентр взрыва, вероятно, находился на 7-8-м этажах дома.

В результате взрыва погибли три человека. Тело третьего погибшего в киевской многоэтажке спасатели нашли при разборе завалов. Ранее мы писали, что местные жители сомневаются в версии о взрыве газа.

Напомним, "Киевгаз" заявил, что за 2023 год не получал жалоб на газоснабжение в многоэтажке, пострадавшей от взрыва.