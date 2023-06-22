"Киевгаз" заявил, что жалоб на газоснабжение столичной многоэтажки, где сегодня произошел взрыв, в этом году не поступало.

Заявление опубликовано в Фейсбуке компании.

"Никаких жалоб на газоснабжение или состояние газового оборудования в здании в управление эксплуатации газового хозяйства и аварийно-диспетчерской службы за 2023 год не поступало. Также в указанный период специалисты АО "Киевгаз" не производили работы по ремонту газового оборудования и не получали заявки на его ремонт", - говорится в посте.

В компании также рассказали, что аварийно-диспетчерская служба АО "Киевгаз" получила уведомление о чрезвычайной ситуации 22 июня в 03:37. Специалисты компании немедленно прибыли на место происшествия, здание было оперативно отключено от газораспределения.

"По состоянию на 12:30, к сожалению, невозможно установить, что именно повлекло за собой трагедию, для этого необходимо проведение официальной экспертизы", - добавили в "Киевгазе".

Между тем столичная полиция опубликовала видео первых минут после взрыва в киевской многоэтажке, снятое нагрудной камерой стража порядка.

Ранее мы писали, что местные жители сомневаются в версии о взрыве газа.

В результате взрыва погибли три человека. Тело третьего погибшего в киевской многоэтажке спасатели нашли днем при разборе завалов.