Спасатели продолжают операцию по спасению и ликвидации последствий взрыва в многоэтажном здании Днепровского района Киева.

Известно о гибели трех человек (тело последнего достали из-под завалов в 12:15), пятеро человек получили различные травмы (трое из них были госпитализированы). Благодаря усилиям спасателей, двадцать человек удалось спасти.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели и специальная техника мобильного спасательного центра быстрого реагирования.

Спасательная операция все еще продолжается, поврежденные конструкции здания демонтируют.

Как писала "Страна", в Киеве житель дома, где взорвался газ, заявил, что техники было мало, а пожар тушили слишком долго.

Некоторые очевидцы случившегося из-за силы взрыва сказали, что думали, что это был ракетный удар.

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