Возле многоэтажки в Киеве, где сегодня ночью произошел взрыв, работают 70 спасателей и задействовано 13 единиц техники.

Об этом сообщает корреспондент "Страны", побывавший на месте происшествия

Также установлен штаб ликвидации последствий, где пострадавшим предоставляют психологическую помощь. Сотрудники ГСЧС сообщают, что за такой помощью обратились уже 10 человек. С ними работают три психолога.

На данный момент спасатели демонтируют поврежденные конструкции. Дом, где произошел взрыв, оградили красной лентой, к нему никого не допускают.

Также КГВА сообщает, что спасены 20 человек. Известно о двух погибших и пятерых пострадавших.

Местные жители рассказали "Стране", что взрыв в Киеве был такой силы, что они подумали, что это был ракетный удар.

"Я не очень верю, что это был взрыв газа, как сейчас говорят. Ударная волна была такой силы, что меня откинуло на несколько метров. Я как раз проснулся, чтобы сходить в туалет, в момент взрыва находился в коридоре окна которого выходят прямо на сторону дома где был взрыв", - рассказывает Сергей.

По словам мужчины, перед взрывом он увидел яркую вспышку, после которой прозвучал сам взрыв.

"Я вышел на улицу, дом уже горел, но с самого начала пожар был не значительным, но с каждой минутой он усиливался. Спасло, что у меня в квартире были открыты большинство окон, из-за этого они уцелели, а те окна, которые были закрыты, все разбиты",- рассказывает Сергей.

"Я подумала, что это был ракетный удар, взрыв был очень сильный, у меня в квартире выбиты все окна. Через 10-15 минут приехали спасатели и начали тушить пожар. Я не понимала, что происходит, у меня был ступор. Вышла на лестничную площадку, там были соседи. Они сказали, что взорвался газ, но в тот момент я в это не поверила", - рассказала местная жительница Жанна.

Напомним, сегодня ночью в Днепровском районе Киева на улице Малышко произошел взрыв в жилой высотке. Пострадал 7-й этаж 16-этажного дома.

В городской прокуратуре уже сообщили, что вероятной причиной инцидента стала утечка газа. По данным следствия, эпицентр взрыва, вероятно, находился на 7-8 этажах дома. В настоящее время на месте происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты.