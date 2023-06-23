Правоохранители задержали супружескую пару, которая проживала в доме, где вчера произошел взрыв.

По словам полицейских и местных жителей, мужчина и женщина с утра устраивали скандалы, спорили с психологами и стражами порядка.

"Когда один из полицейских подошёл к мужчине, чтобы отвести его в сторону и попытаться успокоить, тот укусил полицейского за руку. После чего было принято решение о задержании мужчины",- комментирует один из сотрудников полиции.

Жена задержанного мужчины в свою очередь заявляет, что представители власти бездействуют.

"Мы хотели обратится за помощью к психологу, но простояли несколько часов в очереди, а нам так никто и не помог. Никто не может объяснить, что нам делать, куда ехать, где жить дальше. Полный беспредел",- возмущается женщина.

По словам полиции, женщина также будет задержана "за нарушение общественного порядка".

Напомним, что было принято решение эвакуировать всех жильцов из пострадавшего дома.

Известно, что 22 июня там произошел взрыв на восьмом этаже в одной из квартир. Предварительная причина - утечка газа.

В результате взрыва погибли три человека.