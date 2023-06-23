Спасатели эвакуируют всех жителей дома в Днепровском районе Киева, где вчера произошел взрыв.

Об этом "Стране" рассказал один из жителей.

"Дом находится в аварийном состоянии, и непонятно, пригоден он для жизни или нет. Об этом нам сказали спасатели, поэтому сейчас и проходит эвакуация. Людей делят на группы по этажам и в сопровождении сотрудников полиции заводят в дом, чтобы жильцы могли забрать вещи первой необходимости",- рассказывает Александр.

По словам молодого человека, в момент взрыва он находился у себя в квартире на пятом этаже.

"Я не сразу понял, что произошло, прозвучал взрыв, но воздушной тревоги не было, поэтому я подумал, что взрыв был не в нашем доме. Мой отец вышел на улицу и увидел спасателей, которые ему сказали, что всем нужно выйти на улицу, после чего мы вышли из квартиры",- рассказывает Александр.

По данным источника "Стране" в правоохранительных органах, взрыв произошел в квартире на 8 этаже.

"Взрыв случился в квартире № 56, которая расположена на 8 этаже. Там проживал 78 летний пенсионер Кочан Юрий Степанович, мужчина погиб",- рассказывает источник.

Напомним, что в результате взрыва в шестнадцатиэтажом доме в Днепровском районе Киева 22 июня погибли три человека.

Предварительная причина взрыва - утечка газа.