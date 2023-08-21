На территории Киева введен тепловой режим. Временно ограничено движение тяжеловесного транспорта.

Об этом 21 августа сообщает патрульная полиция Киева.

Временное ограничение распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Оно касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу.

Время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом.

Главная цель этих мер — сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

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