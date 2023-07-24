"Укравтодор" прокомментировал обвал моста на Закарпатье, в результате чего пострадали три человека. Во всем обвинили перегруженный грузовик.



В телеграм-канале Агентства восстановления говорится, что мост построили в 1957 году и с тех пор ни разу не производили капитальный ремонт. С 2018 года мост находился в аварийном состоянии, им было запрещено ездить машинам весом более 7 тонн.



Сегодня при движении грузовика с песком весом более 45 тонн - допустимый вес был превышен в 7 раз - секции аварийного моста рухнули. Вместе с грузовиком провалился и проезжавший через мост легковой автомобиль.

Напомним, что обрушение произошло на трассе Мукачево – Рогатин в пределах населенного пункта Бедевля Тячевского района. Движение на этом участке перекрыто.

Мост долгое время считался аварийным. Его должны были отремонтировать еще в 2021 году по программе "Большая стройка".

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.