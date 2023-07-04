В Киеве с завтрашнего дня ограничат движение грузовиков по столице.

Об этом "Стране" сообщили на горячей линии КГГА.

"Из-за повышения температуры выше 28 градусов, во избежание разрушения дорожного покрытия, будет остановлено движение для грузовых автомобилей весом более 24 тонн и нагрузкой более 7 тонн на колёсную ось. Ограничение касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу. Действовать запрет на передвижение будет с 10:00 до 22:00", - сообщили в КГГА.

Там также добавили, что снимут ограничения, когда температура опустится ниже 28 градусов.

Перед этим ООН пообещали жителям Земли самые жаркие пять лет в истории наблюдений. По приведённым данным, в 2023 году мир ждёт смещение тёплых океанических вод. Во время его одной из его фаз течение переносит тепло от океана в более высокие широты, при этом атмосфера в областях смещения разогревается в результате испарения.

Ранее грузовикам запретили въезжать в Киев во время воздушной тревоги. Решение об ужесточении ограничений было принято Советом обороны. Данное ограничение касается грузового транспорта с общей массой более 4,5 тонн.