На трассе под Одессой перевернулась фура и перекрыла движение. Фото и видео
В пятницу, 19 мая, в Одесской области перевернулась фура и перекрыла дорогу из Татарбунар в Одессу.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Информации о пострадавших и причинах ДТП пока не поступало.
Кроме того, в пабликах появилось видео с места аварии.
Ранее мы писали, что в конце апреля на трассе Ровно-Тернополь образовалась пробка в несколько километров из-за аварии. Фура столкнулась с микроавтобусом Мерседес Sprinter. Сообщалось, что в результате ДТП микроавтобус был фактически уничтожен.
Также "Страна" рассказывала, что на трассе под Одессой произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате инцидента погибла семейная пара.
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