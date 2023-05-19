В пятницу, 19 мая, в Одесской области перевернулась фура и перекрыла дорогу из Татарбунар в Одессу.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Информации о пострадавших и причинах ДТП пока не поступало.

Кроме того, в пабликах появилось видео с места аварии.

Ранее мы писали, что в конце апреля на трассе Ровно-Тернополь образовалась пробка в несколько километров из-за аварии. Фура столкнулась с микроавтобусом Мерседес Sprinter. Сообщалось, что в результате ДТП микроавтобус был фактически уничтожен.

Также "Страна" рассказывала, что на трассе под Одессой произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате инцидента погибла семейная пара.

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