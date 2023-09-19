Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал расследование The New York Times, где утверждается, что удар по Константиновке могла нанести украинская ракета.

Он сказал, что будет проведено расследование.

"Несомненно, появление в зарубежных СМИ публикаций с сомнениями в причастности России к нападению на Константиновку влечет за собой рост конспирологических теорий, а потому требует проверки и правовой оценки со стороны следственных органов. Общество обязательно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке", - написал он.

Также Подоляк отметил, что Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна "за принесение войны в нашу страну".

Ранее СБУ заявила, что предварительные результаты ее расследования свидетельствуют, что ракета была российская.

Напомним, 6 сентября в результате ракетного удара по Константиновке Донецкой области погибли 16 человек, еще 36 - получили ранения.

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