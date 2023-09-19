В Офисе президента отреагировали на расследование The New York Times об ударе по Константиновке
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал расследование The New York Times, где утверждается, что удар по Константиновке могла нанести украинская ракета.
Он сказал, что будет проведено расследование.
"Несомненно, появление в зарубежных СМИ публикаций с сомнениями в причастности России к нападению на Константиновку влечет за собой рост конспирологических теорий, а потому требует проверки и правовой оценки со стороны следственных органов. Общество обязательно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке", - написал он.
Также Подоляк отметил, что Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна "за принесение войны в нашу страну".
Ранее СБУ заявила, что предварительные результаты ее расследования свидетельствуют, что ракета была российская.
Напомним, 6 сентября в результате ракетного удара по Константиновке Донецкой области погибли 16 человек, еще 36 - получили ранения.
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