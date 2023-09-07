Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, что ракета, взорвавшаяся вчера, 6 сентября, на рынке в Константиновке, могла быть украинской.

CIT сообщает, что проанализировала видео и фото взрыва в Константиновке, в результате которого в среду погибли 16 человек, и пришла к выводу, что ракета прилетела с северо-запада, то есть со стороны контролируемой Украиной территории.

Об этом, как говорится в расследовании, свидетельствует геолокация места взрыва и заметные на видео, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским, отражения ракеты, последовательно появляющиеся в кадре на двух машинах.

Ранее к такому же выводу пришел журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

В Conflict Intelligence Team указывают на уже фиксировавшиеся случаи попадания украинских противорадиолокационных ракет HARM по гражданским объектам. По версии CIT, в Константиновке речь может идти о трагической случайности, в результате которой эта или другая ракета попала по оживленному рынку.

При этом расследователи допускают, что ракета могла быть выпущена с российской территории в Белгородской области, однако отмечают, что в таком запуске не было смысла, поскольку с юго-восточной стороны ближайшие к Константиновке позиции российской армии находятся в 15 километрах, и этот населенный пункт Россия может обстреливать даже из артиллерии.

Украинские власти обвиняют в ударе Россию. Официальных сообщений ВСУ о типе ракеты, взорвавшейся в Константиновке, не было.

Накануне в Константиновке завершили спасательную операцию после удара по рынку. Сообщалось о 17 погибших и 32 раненых. Сегодня власти уточнили, что при ударе погибли 16 человек.

Мы публиковали рассказ очевидицы, которая была ранена в результате обстрела.