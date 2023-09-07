Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что вчера ракета прилетела в Константиновку с северо-запада - со стороны территории, подконтрольной Украине.

Об этом журналист написал в соцсети Х.

"Судя по тому, куда люди смотрят (откуда слышат звук) перед ударом и вероятным отражением летящего снаряда в автомобиле, ракета, попавшая в Константиновку, прилетела с северо-запада. Надеюсь, это можно констатировать, не называя имен", - написал Репке и опубликовал соответствующие снимки, на которых жители города смотрят в указанном им направлении.

Он также заявил, что после этой публикации его "облили дерьмом", поэтому он еще раз перепроверил данные и пришел к тем же выводам.

Отметим, что выводы Рёпке российские паблики уже используют как подтверждение того, что ракета якобы была запущена Украиной (об этом в РФ заявляли ещё вчера).

В то же время сам Рёпке отмечает, что крылатые ракеты, которые используют обе стороны, можно запрограммировать на атаку по непрямой траектории с определенного направления.

"Это мои чисто технические выводы, основанные на видео, которое разместил президент Зеленский. Я не размышлял и не буду спекулировать на происхождении объекта, прилетевшего на рынок", - заявил журналист.

Напомним, Украина заявляет, что по Константиновке удар нанесли россияне. Выводы Рёпке в Киеве пока не комментировали.

Накануне в Константиновке завершили спасательную операцию после удара по рынку. Сообщалось о 17 погибших и 32 раненых. Сегодня власти уточнили, что при ударе погибли 16 человек.

Мы публиковали рассказ очевидицы, которая была ранена в результате обстрела.