Расследование ракетного обстрела Константиновки проводиться не будет, поскольку Украина уверена, что это была российская ракета.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: "Вы знаете, это Украина сама себя атакует"? Для нас очевидно и подтверждено, что это один из ракетных ударов Российской Федерации, которая каждую ночь и каждый день по тем или иным городам, особенно приграничным, наносит удары. Ракета была российская, это система РСЗО, будет установлено, кто и с какого расстояния наносил удар, будет четко сказано пофамильно: кто, что и так далее", - заявил Подоляк.

Ранее военный обозреватель немецкого BILD Юлиан Рёпке заявил, что ракета прилетела в Константиновку с северо-запада, то есть, со стороны территории, подконтрольной Украине. Хотя и уточнил, что российские ракеты могут менять направление во время полета.

Также расследовательская группа Conflict Intelligence Team заявляла, что ракета, взорвавшаяся на рынке в Константиновке, могла быть украинской. CIT заявляет, что проанализировала видео и фото взрыва в Константиновке и пришла к выводу, что ракета прилетела с северо-запада.

Напомним, 6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли 16 человек, еще 36 - получили ранения. Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.