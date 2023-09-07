В Константиновке Донецкой области с утра местные жители и родственники погибших несут цветы к месту вчерашнего ракетного удара, где погибли 16 человек.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сегодня рынок, по которому пришелся удар, уже работает в полноценном режиме. Не на камеру его работники говорят, что у них нет другой работы, поэтому они будут продолжать здесь торговать.

"Константиновку обстреливают каждый день, погибнуть можно где угодно и неважно, рынок это или жилой дом, а работать нужно, чтобы выжить и прокормить семью",- сказал один из предпринимателей.

В момент нашей съемки на рынок пришли сестры одной из погибших. Комментировать события они отказались. Заявили только, что у них здесь погибла сестра.

Тем временем полиция сообщает, что идентифицировала тела всех погибших в Константиновке, кроме одного мужчины.

Напомним, вчера около 15:00 по Константиновке был нанесен удар.

Ближе к вечеру стало известно, что вследствие прилета на месте погибли 17 человек, еще 32 получили ранения. Правда, сегодня власти скорректировали данные и заявили о 16 погибших.