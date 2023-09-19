Служба безопасности Украины 6 сентября начала проверку ракетного удара по рынку Константиновки Донецкой области. Следствие идет по статье "Нарушения законов и обычаев войны".

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, комментируя статью The New York Times, сообщает "Украинская правда".

Там уточнили, что расследование продолжается, а до его завершения никаких комментариев не будет, потому что ими "могут воспользоваться и обязательно воспользуются российские пропагандисты".

Позже в пресс-службе СБУ в комментарии "Суспильному" сообщили, что это была российская ракета С-300.

Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, которые были изъяты на месте прилета, рассказали в ведомстве.

Исследуются и другие доказательства.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что расследование проводиться вообще не будет, потому что Украина уверена, что ракета была российская.

Напомним, 6 сентября в результате ракетного удара по Константиновке Донецкой области погибли 16 человек, еще 36 - получили ранения. Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.