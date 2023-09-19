В СБУ сообщили, что по рынку в Константиновке ударила российская ракета С-300, расследование продолжается
Служба безопасности Украины 6 сентября начала проверку ракетного удара по рынку Константиновки Донецкой области. Следствие идет по статье "Нарушения законов и обычаев войны".
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, комментируя статью The New York Times, сообщает "Украинская правда".
Там уточнили, что расследование продолжается, а до его завершения никаких комментариев не будет, потому что ими "могут воспользоваться и обязательно воспользуются российские пропагандисты".
Позже в пресс-службе СБУ в комментарии "Суспильному" сообщили, что это была российская ракета С-300.
Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, которые были изъяты на месте прилета, рассказали в ведомстве.
Исследуются и другие доказательства.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что расследование проводиться вообще не будет, потому что Украина уверена, что ракета была российская.
Напомним, 6 сентября в результате ракетного удара по Константиновке Донецкой области погибли 16 человек, еще 36 - получили ранения. Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.