В Черкассах всю ночь разбирали завалы на месте прилета в отель.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-под завалов спасен один человек. Пострадали 11, эвакуированы 13 человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Накануне власти сообщали, что на момент удара в отеле могли находиться 23 человека. Сколько сейчас под завалами осталось людей, неизвестно.

Ранее МВД заявляло о семи пострадавших и десяти эвакуированных из гостиницы.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 36. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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