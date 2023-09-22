В сети появились фото последствий вечернего прилета по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Поврежден объект рекреационной инфраструктуры.

Соответствующие снимки публикует полиция Одесской области.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее мы публиковали фото последствий недавнего ночного налета "Шахедов" на юг Одесской области.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 36. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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