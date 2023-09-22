Последствия прилета по Белгород-Днестровскому району. Фото: od.npu.gov.ua

В сети появились фото последствий вечернего прилета по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Поврежден объект рекреационной инфраструктуры. 

Соответствующие снимки публикует полиция Одесской области.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Последствия обстрела Белгород-Днестровского района

Последствия обстрела Белгород-Днестровского района

Ранее мы публиковали фото последствий недавнего ночного налета "Шахедов" на юг Одесской области.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 36. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области. 

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