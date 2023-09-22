Ночью 22 сентября россияне четыре раза обстреляли из артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Есть повреждения домов и газопровода.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Четыре раза враг бил по Никопольщине. Целил из тяжелой артиллерии по районному центру, Красногригорьевской, Покровской и Мировской общинам. Обошлось без погибших и пострадавших. В то же время есть разрушения. Повреждены пять частных домов и четыре хозяйственные постройки, газопровод и линии электропередач", - говорится в сообщении.

Лысак добавил, что в других районах Днепропетровщины обстрелов не зафиксировано.

Напомним, накануне Никопольский район также подвергся обстрелам. Повреждены частные дома, авто и ЛЭП.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракеты воздушного базирования. Сбить смогли 36. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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