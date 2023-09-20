Ночью 20 сентября в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) попал беспилотник. На предприятии возник пожар, его работа остановлена.

Об этом сообщил губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

О пострадавших информации не поступало.

"На месте работают все соответствующие службы", - написал Лунин.

В начале прошлого мая губернатор Полтавской области сообщал, что Кременчугский НПЗ полностью разрушен и не заработает минимум до конца года. После этого завод еще несколько раз подвергся обстрелам.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.