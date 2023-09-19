В Купянске уже шестеро погибших после удара авиабомбой - две женщины и четыре мужчины.

Об этом сообщает начальник следственного управления харьковской полиции Сергей Болвинов.

По его словам жертв будет больше, спасатели продолжают находить тела погибших.

"Это количество жертв, которое удалось подсчитать на данный момент. Погибших продолжаем доставать из реки поблизости и уничтоженных автомобилей", - пишет он.

Под обстрел в 13 часов дня попал автомобиль волонтеров, которые, по словам Болвинова, занимались эвакуацией мирного населения.

Сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Был нанесен удар управляемой авиабомбой.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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