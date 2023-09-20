Ночью 20 сентября россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Повреждены частные дома, авто и ЛЭП.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Снова под ударом российской армии Никопольщина. Агрессор обстреливал районный центр, Красногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую общины. Повреждены пять частных домов, два автомобиля и линии электропередач. Последствия атак уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Лысак добавил, что над областью сбиты два вражеских беспилотника.

Напомним, ночью 20 сентября ВСУ сбили 17 из 24-х запущенных Россией "Шахедов".

Также сообщалось, что в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод попал беспилотник. На предприятии возник пожар, его работа остановлена.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

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