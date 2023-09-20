Ночью 20 сентября ВСУ сбили 17 из 24-х запущенных Россией "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы.

По их данным, дроны сбивались авиацией, зенитными ракетами и огневыми мобильными группами.

При этом было несколько попаданий в Кременчугский НПЗ, о чем утром сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Напомним, что ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Также мы писали о том, что вчера Херсон дважды подвергался обстрелу днем. Есть жертвы.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в своем онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

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