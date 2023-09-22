В результате ракетной атаки по Кременчугу погиб один человек, ранены 31 человек, среди них трое детей. 16 человек пришлось госпитализировать.

Об этом сообщил глава Полтавской области Дмитрий Лунин.

По его словам, поисковые работы завершены. Также он пишет, что в результате обстрела пострадали окружающие здания. Однако не сообщает, куда был прилет.

Ранее писали, что власти Полтавской области сообщили о ракетном ударе по Кременчугу. Есть погибшие.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий предупреждает людей, чтобы не ходили в районе прилета – теперь из-за угрозы падения стекол.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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