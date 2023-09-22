Власти Полтавской области подтвердили ракетный удар по Кременчугу.

Об этом сообщает руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, есть погибшие и раненые", - сообщил губернатор Дмитрий Лунин.

Остальные детали позже.

Позже глава Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил об одном погибшем и 15 раненых в результате ракетного удара Кременчугу.

Ранее сообщали, что ночью в Кременчугский НПЗ попал беспилотник, возник пожар. В начале прошлого мая губернатор Полтавской области сообщал, что Кременчугский НПЗ полностью разрушен и не заработает минимум до конца года.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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