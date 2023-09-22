Силы РФ уже две недели атакуют энергетические объекты Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на региональном экономическом форуме.

"Мы понимаем, что этап энергетического террора в этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это по уничтожению инфраструктуры, производства, прокачки, хранения горючего. Мы видим это по первым ударам по региональным энергетическим подстанциям в последние две недели", — сказал Шмыгаль.

По его словам, пока Украина этих ударов не почувствовала, потому что готова к ним лучше, чем год назад.

"Мы гораздо больше подготовлены и сильнее, чем были в прошлом году. Поэтому убежден, что вместе пройдем эту сложную зиму. Точно зима будет сложная, точно не легче, но точно мы к ней готовы лучше", — сказал премьер.

Отметим, что вчера был нанесен удар по Дрогобычу, где находится один из украинских НПЗ. За день до этого россияне ударили по нефтеперегонному заводу в Кременчуге.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что РФ впервые за полгода снова атаковала украинскую энергетику.

Как мы сообщали, ночью в Кременчугский НПЗ попал беспилотник, возник пожар.