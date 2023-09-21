Спустя полгода перерыва РФ возобновила удары по украинской энергетике.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Сегодня ночью были повреждены энергообъекты в западном и центральном регионах. Частично обесточены Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области. Идут ремонтные работы.

"Сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры", - отмечает Укрэнерго.

Власти Киева сообщили о последствиях ночной ракетной атаки РФ.

Часть Ровенского района осталась без света после ракетных ударов. Подтверждено попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в Ровно. Пострадали СТО и пять автомобилей.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.