РФ ведет разведку состояния украинской энергетики в преддверии зимы, что может свидетельствовать о планах повторить атаки по энергоинфраструктуре.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Говорит, Украина к этому усиленно готовится, а РФ уже не может наносить такие массированные удары как в прошлом году, когда выпускалось порой по 120 ракет.

"Но это не означает, что они менее опасны или менее разрушительны. Темпы производства ракетного вооружения не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело планы, а другое - как реализуются эти планы. На поставленные задачи они не выходят. Но да, накапливают", - сказал Юсов.

На вопрос, о возможном времени начала атак Юсов отвечать не стал.

Ранее The New York Times сообщало, что РФ удалось нарастить производство ракет до уровня выше довоенного.

А в Силах обороны юга Украины заявили, что Россия может некоторое время экономить ракеты для возобновления массированных обстрелов критической инфраструктуры в осенне-зимний период, когда начнется отопительный сезон.