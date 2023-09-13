Украинская разведка опровергает сообщения западных СМИ относительно того, что РФ наращивает производство ракетного вооружения.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"РФ даже близко не может вернуться на довоенный уровень из запасов ракет", — сказал он.

Напомним, издание The New York Times написало, что РФ нарастила производство ракет до уровня выше довоенного.

"Россия подорвала американский экспортный контроль, используя свои разведывательные службы и министерство обороны для управления незаконными сетями людей, которые контрабандой переправляют ключевые компоненты, экспортируя их в другие страны, из которых их легче доставить в Россию", — сказано в материале издания.

Нужные РФ чипы, которых хватит для изготовления пары сотен крылатых ракет, помещаются в несколько рюкзаков, что делает обход санкций относительно простым.

По данным издания, закупка необходимых компонентов идёт через такие страны, как Армения и Турция. Европейцы и американцы пытались остановить эти обходные каналы, но пока им это не удаётся. Американские чиновники заявили, что они могут ослабить, но не остановить контрабанду деталей в РФ.

Поэтому сейчас Пентагон работает над усилением украинской ПВО. Однако из-за размеров страны защитить всю её территорию на данный момент не удаётся.