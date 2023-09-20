В Главном управлении разведки прокомментировали сегодняшние взрывы в оккупированном Крыму.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал:

"Продолжается плановая работа украинских сил безопасности и обороны. Конечно, по военным объектам захватчиков на временно оккупированных территориях, в том числе в украинском Крыму".

Все детали будут скоро обнародованы Генштабом ВСУ, сообщил он.

Напомним, сегодня появились сообщения, что Крым атакуют ракетами и работает ПВО. Паблики писали, что в Южной бухте Севастополя и в Инкермане виден густой дым.

По данным пабликов, была атакована воинская часть в районе села Верхнесадовое под Севастополем.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

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