Помочь Украине уничтожить российский комплекс С-400 в Крыму могла фотография туриста из РФ.

Об этом пишет издание BILD.

В августе Минобороны Украины выразило признательность мужчине за фотографию, на которой он в плавках позирует на фоне российской военной техники под Евпаторией.

"Возможно, мы слишком строги к российским туристам... Иногда они могут быть очень полезны. Как этот человек. фотографирующий позиции российской ПВО под Евпаторией в оккупированном Крыму. Спасибо и продолжайте в том же духе!" - говорилось в посте ведомства.

Причем фото было опубликовано еще в прошлом году. Достоверного подтверждения связи его публикации и удара по комплексам нет.

Напомним, в ночь на 14 сентября был нанесен удар по Крыму. Вчера днем в ВСУ подтвердили удар по российским системам ПВО под Евпаторией. СМИ публиковали спутниковые снимки последствий удара.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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